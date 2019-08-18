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Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergileri YDÜ’de açılıyor

18 Ağustos 2019 Pazar 15:49
Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergileri YDÜ’de açılıyor

Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev ile Zura Assylgazina’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan kişisel resim sergileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Salı günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) verilen bilgiye göre, iki serginin açılışı, 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Açıklamada şöyle denildi:

“Kair Orazgaliev sembolizm tarzında hazırladığı eserlerinde felsefe ve dünya yaşamı hakkındaki temaları, sembolizm tarzında çalışan Zura Assilgazina da kurt kılığında doğanın insanla bağlantısını yansıtacağı eserlerini izleyiciye sunacak.

ESERLERİ ÖZEL KOLEKSİYONLARDA BULUNUYOR…

Kair Orazgaliev, 1 Ocak 1962'de Batı Kazakistan bölgesi Konekketken köyünde doğdu. 1989'dan beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 1988 yılında Ural Pedagoji Enstitüsü sanat ve grafik bölümünden mezun oldu. Birçok uluslararası sergi ve sempozyum katılımcısıdır. 2002-2003'te Uralsk Sergi Salonu’nda kişisel sergisi açıldı. 2006'da Viyana, Sidney, Berlin'de uluslararası sergilere katıldı. Eserleri Kazakistan Cumhuriyeti’nin çeşitli müzelerinde ve modern galerilerinde, Almatı’da, Kazakistan Halk Bankası’nda, Kazakistan Devlet Başkanı ikametinde, Astana’da Kazakistan Devlet Başkanı ikametinde ve İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, ABD, Almanya’da özel koleksiyonlarda bulunuyor.

YILIN EN İYİ SANATÇISI ÜNVANINI ALDI…

Zura Assilgazina 1982 yılında Almatı'da doğdu. 2003 yılında Almatı Devlet Üniversitesi Sanat ve Grafik Fakültesi’nden onur derecesiyle mezun oldu. Pavlodar Devlet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2015'ten beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 2009 yılında Bölge Kütüphanesi Pavlodar'da kişisel bir sergi açan sanatçı, 2009 yılında Pavlodar'daki uluslararası "Baldauren-2009" sempozyumundaki katılımcılarla ortak bir sergi düzenlendi.  2018 yılında “2018 Yılın En İyi Sanatçısı” ünvanını alan sanatçı, çok sayıda sergilerin de katılımcısıdır.”

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Kair OrazgalievZura AssylgazinaResim SergisiYDÜHaberGündemKıbrıs
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