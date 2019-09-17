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Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi açıldı

17 Eylül 2019 Salı 16:56
Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi açıldı

Kazakistan’dan gelen 11 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 70 eserden oluşan 2 resim sergisi bugün açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılan sergilerde Yasbı Agıtayen, Sagın Abzalov, Manas Kazıkeyev, Darıya Kasteyeva, Marat Gabdrakhmanov’a ile Nelli Bube, Rakhimzhan Sadygulov, Mukhit Murzaliyev, Tileuzhan Batanov, Nurbolat İskakov ve Gleb Antochshenko-Olenev’in eserleri yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alan 70 eserden oluşan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

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