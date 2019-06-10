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Kazakistanlı Sanatçısı Batukhan Baymen’nin Baskı Resim Sergisi açılıyor

İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak sergi, saat 09.00’da açılacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:37
Kazakistanlı Sanatçısı Batukhan Baymen’nin Baskı Resim Sergisi açılıyor
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 Kazakistanlı Sanatçısı Batukhan Baymen’nin  Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi, yarın açılıyor.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak sergi, saat 09.00’da açılacak.

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Sergi, 21 Haziran tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan Baskı Resim Sergisi, yarın açılıyor.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak sergi, saat 09.00’da açılacak.
Sergi, 21 Haziran tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
KazakistanlıBAYMENBaskıSergiHaberKıbrıs
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