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KED: “Hakeri’nin yeri kolay kolay doldurulamayacak”

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:59
KED: “Hakeri’nin yeri kolay kolay doldurulamayacak”

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, 6 sene önce hayatını kaybeden Bener Hakkı Hakeri’nin yerinin kolay kolay doldurulamayacağını belirtti.

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, Kıbrıslı Türk gazeteci, araştırmacı, yazar, şair ve öğretmen Bener Hakkı Hakeri’nin vefatının 6’ncı yıl günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KED Başkanı Yıltan Taşçı imzasıyla yayımlanan mesajda, Hakeri’nin ürettikleriyle Kıbrıs Türk kültür ve sanatına ışık tuttuğu, onun çok yönlü bir sanat insanı olduğu ve yerinin kolay kolay doldurulmayacağı belirtildi.

Hakeri’nin ürettikleriyle gelecek nesillere ışık tutmaya devam ettiği vurgulanan mesajda, “onu her geçen gün daha da çok özlüyoruz” denildi.

Mesajda ayrıca, Lirik Şiir Grubu olarak geçmişte Bener Hakkı Hakeri şiirlerinden oluşan bir dinleti sundukları, yeni dönemde de gündemlerinde bir Bener Hakkı Hakeri şiirleri dinletisi olduğu ifade edildi.

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Kıbrıs Edebiyat DerneğiKEDBener Hakkı HakeriHaberGündemKıbrıs
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