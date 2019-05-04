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“Kent ve Sanat” Sergisi Güzelyurt’ta Açıldı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:24
“Kent ve Sanat” Sergisi Güzelyurt’ta Açıldı
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1.Uluslararası Güzelyurt Sanat Günleri organizasyonu kapsamında Sanatçı Ayhatun Ateşin’in küratörlüğünde “Kent İnsan Sanat” Sergisi dün açıldı. 

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Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Kent Müzesi ve Sergi Salonu’nda yer alan sergi açılışında Ayhatun Ateşin konuklara sergi ve eserlerle ilgili bilgi verdi.
Sergi; Mehmet Tüzüm Kızılcan, Ali Asgar Çakmakcı,  Aslıhan Kaplan Bayrak, Ayhatun Ateşin, Bülent Irkad, Eser Keçeci, Erdoğan Ergün, Evrim Ergün Gökhan Okur, Hüseyin Özçelik, Janina Myronowa, Kaan Canduran, Kemal Behcet  Caymaz, Kirill Maxymenko , Mine Okur, Monika Bulanda, Numan Suçağlar, Raif Dimilliler, Soner Pilge, Şule Yiğit, Tulin Yiğit, Tukin Yiğit Akgül, Umut Germeç ve Vedia Okutan Gaydeler’in eserlerinden oluşuyor.

10 uluslararası sanatçı ve 10 yerli sanatçının bir araya geldiği sergide açılış öncesi tüm sanatçılara Güzelyurt Belediyesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Sergi, 3 Mayıs -31 Mayıs tarihlerinde 10.00-13.00 ile 14.00-18.00 saatleri arasında sanatseverlere açık olacak. 

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1.Uluslararası Güzelyurt Sanat GünleriAyhatun AteşinKent İnsan SanatHaberGündemKıbrıs
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