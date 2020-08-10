Khora Yayınları’ndan evrimle ilgili yeni bir çocuk kitabı

Khora Yayınları yeni bir çocuk-gençlik kitabını okurlarla buluşturdu. “Kafası Karışık Darwin Amca ve Bir Doğa Bilmecesi” isimli kitap, Türkiye ve İtalya’da kitapları yayımlanan Kıbrıslı yazar ve eğitimci Ünver Alibey tarafından yazıldı ve resimlendi.



80 sayfalık eser, evrim gibi “ürkütücü” bir konuyu, “Türlerin Kökeni” gibi ağır bir eserin ortaya çıkma serüvenini, kafiyeli ve neşeli bir dille, hem de karikatür tadında çizimlerle anlatıyor. Her yaştan okura hitap edecek olan kitap, konu ile ilgili olarak eğitim ve bilim alanında çalışmalar yapan biyoloji öğretmeni Didem Koçak, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve antropolog Sinem Hoşsöz’ün ön yazıları ile okura sunuluyor.



9 ve 13 yaşlarındaki danışman okurlar Beril Erşangil ve Öykü Çakmak’ın fikir ve önerileriyle yayına hazırlanan “Darwin Amca”nın editörlüğünü Nazen Şansal, kapak ve sayfa tasarımı ise grafiker Ömer Tatlısu yaptı. Fiyatı 20TL olan eser, tüm kitabevlerinde raflardaki yerini aldı.

Tanıtım Bülteninden:

Yüzümüzü geriye değil de ileriye dönmek, sadece geçmişi değil geleceği anlamak ve aslında Darwin'in ilk gemi yolculuğuna çıkarken yaptığı gibi dünyayı keşfetmek için evrimi anlamak zorundayız. Evrim dediğimiz değişim süreçleri çok uzun bir zaman dilimini kapsıyor olsa da iyi haber şu ki, elinizdeki kitap onu anlamayı çok kısa bir sürede mümkün kılıyor. Üstelik bilimsel bir zeminde ama oldukça da eğlenceli bir şekilde bunu yapıyor. Üniversitelerin biyoloji bölümlerinden evrim derslerinin kaldırdığı, lise ders kitaplarından evrim konusunun çıkarıldığı bir ortamda özellikle gençler için müthiş bir başlangıç noktası olmaya aday bir kitap.

