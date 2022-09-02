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Kıbrıs Tiyatro Festivalinde sahnede rahatsızlandı!

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu "Şahdamarım"da sahnede aniden rahatsızlandı.

02 Eylül 2022 Cuma 23:01
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Kıbrıs Tiyatro Festivalinde sahnede rahatsızlandı!


Seyirciler önce oyunun parçası zannetti ancak gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı.

Onur konuğu olarak sahnede bulunan Genco Erkal’ın hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Erkal’ın “kötü oluyorum” diyerek dengesini kaybettiği sahnedeki müzik yapan sanatçıların yardımıyla sandalyeye oturtulduğu öğrenildi.

Erkal’ın birkaç dakika daha oyunu devam ettirdiği ancak şiiri bitirince izin isteyip,özür dileyerek oyunu bitirdiği kaydedildi.

Seyircilerin ayakta alkışladığı Erkal daha sonra ambulansa bindirildi ve hastaneye kaldırıldı.

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