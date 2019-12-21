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“Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” Sergisi YDÜ’de Açılıyor

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:17
“Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” Sergisi YDÜ’de Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergi Pazartesi günü saat 09.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. 

Sergi, Gazi Üniversitesinde eğitim alan ve Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi sırasında şehit düşen Hüseyin Ruso, Mehmet Mustafa, Hüseyin Salih Bora, Turgut Sıtkı ve Kemal Özalper anısına düzenleniyor. 

Sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nden 88 sanatçı tarafından görsel sanatların çeşitli alanlarında hazırlanan 88 eser sergilenecek. Eserlerde Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin evreleri tasvir edilecek. 

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Yakın Doğu ÜniversitesiKıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleriYDÜSergiHaberGündemKıbrıs
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