Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Şarkılarıyla Andı

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde dün akşam Kıbrıslı Müzisyenler Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde bir araya geldi.