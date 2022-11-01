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Kıbrıslı Türk piyanist Taner, Güney Afrika'da konser verdi

Kıbrıslı Türk piyanist Rüya Taner, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

01 Kasım 2022 Salı 20:07
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Kıbrıslı Türk piyanist Taner, Güney Afrika'da konser verdi



Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği konutunda Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona, Güney Afrika hükümetini temsilen Su ve Sanitizasyon Bakan Yardımcısı Dikeledi Magadzi ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Hendrietta Bogopane-Zulu'nun yanı sıra Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının (DIRCO) Türkiye Masası yetkilileri hazır bulundu.

Etkinliğe ayrıca Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada, Finlandiya, Yeni Zellanda, Kazakistan, Fas, Filipinler, Ürdün ve Peru'nun Pretorya Büyükelçileri, iş insanları, Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşu ve kalkınma ajansı temsilcileri ve Türk kurumlarından temsilciler katıldı.

Misafirlerin bando eşliğinde karşılandığı resepsiyonun açılışında Taner, Türkiye ve Güney Afrika'nın ulusal marşlarını piyanosuyla icra etti.

Büyükelçi Ayşegül Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkileri gelecekte her alanda çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gelecek sene bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmayı planladığını belirtti.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezindeki kursiyerlerin eserlerinin de sergilendiği etkinlikte, Güney Afrikalı Akapella grubunun Yunus Emre ezgileriyle gerçekleştirdiği sahne performansı, davetlilerden ilgi gördü.

Taner ayrıca, 29 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyükelçilik konutunda yerli ve yabancı eserlere yer verdiği piyano resitali sundu.

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Rüya TanerCumhuriyet BayramıPretoryaKonser
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