Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru!

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

SORU: "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"

A: Salako

B: Davaro

C: Feyzo

D: Maho

CEVAP: SALAKO (A)

Yarışması soru karşısında çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.