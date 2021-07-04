“Kırmızı Başlıklı Kız”ın prömiyeri bugün yapıldı

Sanatçı Ayhatun Ateşin’in, Charles Perrault’un dünyaca ünlü eserinden uyarlayarak sahneye koyduğu “Kırmızı Başlıklı Kız” müzikli çocuk tiyatro oyununun prömiyeri bugün yapıldı.

Lefkoşa’da BRT Oval Stüdyo’da sahnelenen oyun, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’nun, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, çocukların kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak, çocukları tiyatro sanatı ile buluşturmak amacıyla başlatılan tiyatro günlerinin ilkini oluşturuyor.

Yapılan basın açıklamasında, Kültür Dairesi Derneklere Yardım Tüzüğü Kapsamında ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğiyle gerçekleşen oyun Ünsal Sicilli tarafından yazıldı. Müziklerini Caner Anar’ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep’in yaptığı tiyatro oyununda Bikem Türker, Emel Alenezi, Ömer Faruk Dündar, Hakan Bostancı oynuyor.

Ayhatun Ateşin, “Buradaki asıl amacımız, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirerek iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlamak. Hayattaki en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminde önemli bir yer tutan, sosyal hayat ve eğitsel faaliyetler içerisinde yer alan tiyatro izleme alışkanlığı, ilk öğretim çağında en temel kazanımlarıyla oluşur. Şunu unutmamak gerekir ki tiyatro izleme alışkanlığı edinmiş bireyler, ileriki yaşlarında kurmuş oldukları tüm sosyal iletişimlerinde daha paylaşımcı ve daha adaletli olabiliyorlar” dedi.

Çocuk tiyatrosunun psikolojik ve pedagojik yönü dikkate alınması gerektiğini de vurgulayan Ateşin, “Yanlış bir takım değer yargıları verildiğinde çocuk olumsuz etkilenecektir. Bu yaşlarda verilen eğitim gelecekteki sosyal ilişkilerini ve sanat beğenilerini de biçimlendirmektedir. Estetik olarak kötü bir oyun, çocuğu tiyatrodan soğutacaktır. Bu probleme karşı durabilmek en büyük ihtiyaçtır. Bunun için de çocuklarımızın nitelikli sanat eserleriyle buluşması büyük önem taşımaktadır. Bu proje, işte tam da kanayan bu yaraya parmak basmak, şimdiye kadar oluşan estetik, sanatsal, kültürel ve sosyal tahribatı iyileştirmek için adım atmak adına hayata geçirilmek istenmektedir” diye konuştu.