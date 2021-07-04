Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

“Kırmızı Başlıklı Kız”ın prömiyeri bugün yapıldı

Sanatçı Ayhatun Ateşin’in, Charles Perrault’un dünyaca ünlü eserinden uyarlayarak sahneye koyduğu “Kırmızı Başlıklı Kız” müzikli çocuk tiyatro oyununun prömiyeri bugün yapıldı.

04 Temmuz 2021 Pazar 18:47
0 Okunma
“Kırmızı Başlıklı Kız”ın prömiyeri bugün yapıldı

Sanatçı Ayhatun Ateşin’in, Charles Perrault’un dünyaca ünlü eserinden uyarlayarak sahneye koyduğu “Kırmızı Başlıklı Kız” müzikli çocuk tiyatro oyununun prömiyeri bugün yapıldı.

Lefkoşa’da BRT Oval Stüdyo’da sahnelenen oyun, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’nun, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, çocukların kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak, çocukları tiyatro sanatı ile buluşturmak amacıyla başlatılan tiyatro günlerinin ilkini oluşturuyor.

Yapılan basın açıklamasında, Kültür Dairesi Derneklere Yardım Tüzüğü Kapsamında ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğiyle gerçekleşen oyun Ünsal Sicilli tarafından yazıldı. Müziklerini Caner Anar’ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep’in yaptığı tiyatro oyununda Bikem Türker, Emel Alenezi, Ömer Faruk Dündar, Hakan Bostancı oynuyor.

Ayhatun Ateşin, “Buradaki asıl amacımız, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirerek iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlamak. Hayattaki en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminde önemli bir yer tutan, sosyal hayat ve eğitsel faaliyetler içerisinde yer alan tiyatro izleme alışkanlığı, ilk öğretim çağında en temel kazanımlarıyla oluşur. Şunu unutmamak gerekir ki tiyatro izleme alışkanlığı edinmiş bireyler, ileriki yaşlarında kurmuş oldukları tüm sosyal iletişimlerinde daha paylaşımcı ve daha adaletli olabiliyorlar” dedi.

Çocuk tiyatrosunun psikolojik ve pedagojik yönü dikkate alınması gerektiğini de vurgulayan Ateşin, “Yanlış bir takım değer yargıları verildiğinde çocuk olumsuz etkilenecektir. Bu yaşlarda verilen eğitim gelecekteki sosyal ilişkilerini ve sanat beğenilerini de biçimlendirmektedir. Estetik olarak kötü bir oyun, çocuğu tiyatrodan soğutacaktır. Bu probleme karşı durabilmek en büyük ihtiyaçtır. Bunun için de çocuklarımızın nitelikli sanat eserleriyle buluşması büyük önem taşımaktadır. Bu proje, işte tam da kanayan bu yaraya parmak basmak, şimdiye kadar oluşan estetik, sanatsal, kültürel ve sosyal tahribatı iyileştirmek için adım atmak adına hayata geçirilmek istenmektedir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ayhatun Ateşin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teslimat İtalya ve İspanya’da Yarışıyor
Teslimat İtalya ve İspanya’da Yarışıyor
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı
1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı
Kızılyürek’e “Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü” verildi
Kızılyürek’e “Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü” verildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim