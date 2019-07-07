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“Kısmet” 9’uncu kez Amerika yolcusu

07 Temmuz 2019 Pazar 11:33
“Kısmet” 9’uncu kez Amerika yolcusu

Kıbrıs Türk yapımı kısa filmKısmet”, ABD’nin önde gelen film festivallerinde gösterilmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, dokuzuncu kez ABD yolcusu. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, Teksas eyaletinde düzenlenen San Antonio Film Festivali’nin (SAFILM) resmi seçkisine girmeyi başardı. Dünya prömiyeri sayılan halka açık ilk gösterimini Ekim 2018’de ABD’de yapan Kısmet, bugüne kadar seçildiği 21 uluslararası festival çerçevesinde 34 ülkede gösterime girdi. 

FESTİVALİN 25. YILI… “GÜMÜŞ YIL DÖNÜMÜ”

Bu yıl 30 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında San Antonio’da yapılacak “SAFILM”, Teksas eyaletinin en önemli festivallerinden biri kabul ediliyor. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan SAFILM, “Gümüş Yıl Dönümü” ana temasıyla gerçekleştirilecek. 

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda kısa filmin başvurduğu festival, resmi seçkisinde özellikle bağımsız filmlere yer veriyor.

Kısmet, ABD’de daha önce de sırasıyla Kansas, Pensilvanya, Florida, Seattle, Arkansas, Oklahoma, New York ve Rhode Island’da gösterilmişti. Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser yer alıyor.  

İSPANYA’DA İKİNCİ KEZ GÖSTERİLDİ

“Kısmet”, 29 Haziran’da İspanya’da ikinci kez sinemaseverlerle buluştu. “Kısmet”, İspanya’nın Cádiz şehrinde bu yıl 6’ncısı kez düzenlenen “Shorty Week Uluslararsı Film Festivali”nin “BARaderos” adı verilen özel seçkisinde gösterildi.

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KısmetKısa FilmABDHaberGündemKıbrıs
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