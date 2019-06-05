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“Kısmet”, bu kez Bulgaristan’da sinemaseverlerle buluşacak

 Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, seçildiği uluslararası festivaller aracılığıyla dünyayı dolaşmaya devam ediyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
“Kısmet”, bu kez Bulgaristan’da sinemaseverlerle buluşacak
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 Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, seçildiği uluslararası festivaller aracılığıyla dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, bu kez de Bulgaristan’da sinemaseverlerle buluşacak. 
“Kısmet”, bu yıl 60 ülkeden 1000’in üzerinde filmin başvurduğu “Mind the Indie Film Festivali”nin (MTIFF)  resmi seçkisine kabul edilen 6 kısa filmden biri olmayı başardı. 
Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek MTIFF, özellikle bağımsız sinemayı desteklemeyi amaçlıyor. 
16 Haziran’da gerçekleştirilecek Bulgaristan gösterimiyle “Kısmet”in gösterildiği ülke sayısı 34’e çıkacak. Dünya prömiyerini 18 Ekim 2018’de ABD’de yapan “Kısmet”, bugüne kadar 19  uluslararası festivalin resmi seçkisine kabul edilmeyi başardı.
DÜNYA TURU

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Bu arada, “Kısmet”, merkezi Fransa’da olan ve bu yıl 21’inci kez düzenlenecek “Tres Court Uluslararası Film Festivali” kapsamında 7-16 Haziran tarihleri arasında 24 ülkede, 70 farklı şehirde aynı anda gösterime girecek. 
Kısmet’in gösterileceği ülkeler şöyle: 
“Kanada, Şili, Çin, Ekvator, Mısır, Estonya, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Martinik Adası, Hollanda, Yeni Kaledonya, Panama, Peru, Romanya, Slovakya, İspanya, İsviçre, Togo ve Türkiye.”
Bu ülkelerde bulunan 70 farklı şehirde gerçekleştirilecek gösterimler aracılığıyla “Kısmet”in binlerce sinemasevere ulaşması bekleniyor. “Kısmet”, 69 ülkeden 3 binin üzerinde başvuru alan “Tres Court Uluslararası Film Festivali”nin 39 filmden oluşan uluslararası yarışma seçkisine girmeyi başarmıştı.
Kıbrıs Türk sinemasını uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam eden “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkansız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor. “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.

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Son Güncelleme: 05.06.2019 12:03
Anahtar Kelimeler:
KısmetDenizçakırBulgaristanHaberKıbrısGündem
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