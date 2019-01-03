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“Kısmet” Dördüncü Kez Amerika’da

Kıbrıs Türk yapımı, “Kısmet” adlı kısa film dördüncü kez ABD’de gösterilecek.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:08
“Kısmet” Dördüncü Kez Amerika’da

Kıbrıs Türk yapımı, “Kısmet” adlı kısa film dördüncü kez ABD’de gösterilecek. Ekim ayında Kansas, Kasım ayında ise Florida ve Seattle’da gösterilen Kısmet, bu kez de Arkansas’ta seyirciyle buluşacak. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği Kısmet, uluslararası festivallerin resmi seçkilerine girmeye devam ediyor. Kısmet, ABD’nin Arkansas eyaletine bağlı Hot Springs şehrinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen “Arkansas Shorts” adlı uluslararası festivalde gösterilecek. 

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“Low Key Arts” adlı sivil toplum örgütü tarafından organize edilen festivalde, uluslararası seçki, Kuzey Amerika seçkisi ve Arkansas seçkisi olmak üzere üç kategoride gösterimler yer alacak. Bu yıl dünya genelinden 2 binin üzerinde başvuru arasından uluslararası seçkiye kabul edilen Kısmet’in gösterimi, 5 Ocak Cumartesi akşamı tarihi Malco Sineması’nda yer alacak. 
Dünya prömiyerini 18 Ekim’de ABD’nin önde gelen bağımsız film festivallerinden Tallgrass Uluslararası Film Festivali’nde yapan Kısmet, bugüne kadar 11 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı. Bu uluslararası festivaller çerçevesinde 19 farklı ülkede gösterilen Kısmet, Aralık ayı başında Brezilya’dan “İzleyici Ödülü” kazandı. 
Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan Kısmet’in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KısmetAmerika
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