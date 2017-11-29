Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

“Kısmet”in çekimleri tamamlandı

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın yazdığı “Kısmet” adlı kısa film, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 17:55
“Kısmet”in çekimleri tamamlandı
banner10

İlk kısa filmleri “Olağan Denemeler” ile uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, yeni kısa filmleri için kamera arkasına geçti.  Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın yazdığı “Kısmet” adlı kısa film,  Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekildi.

Başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir babanın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor.

GEÇİTKALE’DE ÇEKİLDİ…

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” filminin çekimleri kısa süre önce Geçitkale köyünde yapıldı. Görüntü yönetmenliğini Pieter Verburg’un üstlendiği filmin post prodüksüyonu ise Hollanda’da yapılacak.

İlk kısa filmleri Olağan Denemeler’i kendi imkanlarıyla çeken Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, bu film ile ikisi ABD’den biri Brezilya’dan olmak üzere üç uluslararası ödül kazanmıştı. 23 farklı ülkede toplam 41 uluslararası film festivalinde gösterilen Olağan Denemeler, Oscar Seçmeleri’ne katılan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini taşıyor. 

7

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Mimarlık sergisi Naci Talat Vakfı'nda
DAÜ Mimarlık sergisi Naci Talat Vakfı'nda
LTB 3. Engelsiz Sanat gecesi Cuma gün gerçekleştiriliyor
LTB 3. Engelsiz Sanat gecesi Cuma gün gerçekleştiriliyor
CSO, Lefke’de "Sonbahar Konseri" verdi
CSO, Lefke’de "Sonbahar Konseri" verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim