KKTC CSO sezonu Hakan Çakmak anısına açıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 2017-2018 konser sezonuna Girne ve Mağusa'da kısa süre önce aramızdan ayrılan program yapımcısı, yazar ve ülke kültür-sanat yaşamına önemli katkıları olan Hakan Çakmak anısına konserlerle başlıyor.

Şef Ali Hoca yönetiminde misafir sanatçılar dahil 36 kişilik orkestra ile gerçekleşecek konserde CSO’ya “Üç Tenor” grubu da eşlik edecek.

Ankara Devlet Operası'nın solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar'dan oluşan "Üç Tenor" grubu ile KKTC CSO konserlerde 16 eser icra edecek.

3 Ekim Salı saat 20.30’da Mağusa’daki sezonun ilk konseri Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak. 4 Ekim Çarşamba saat 21.30’daki konser aynı zamanda 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali açılış konseri olma özelliğini taşıyor.

Her iki konser de halkımıza açık olup ücretsizdir.