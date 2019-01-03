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KKTC’de 8 Bin 788 Çocuk Ücretsiz Sinema ile Buluşacak

“Rafadan Tayfa” 7-13 Ocak tarihlerinde KKTC’de

03 Ocak 2019 Perşembe 12:19
KKTC’de 8 Bin 788 Çocuk Ücretsiz Sinema ile Buluşacak

 “Rafadan Tayfaçizgi filmi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın himayelerinde, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TRT, İSF Studios ve MÜSSED işbirliğinde 7-13 Ocak 2019 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

ÇİZİLEN RESİMLER ÜCRETSİZ GİRİŞ BİLETİ OLACAK

Ücretsiz olacak gösterimlerde sinema filminin izlenmesinin ardından Rafadan Tayfa maskotlarının düzenlediği imza etkinliği ile son bulacak.

Sinema günleri etkinliği kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi de başlatılmış olacak. Etkinliğe katılacak tüm çocuklardan, “kendi hayalindeki iyiliğin tanımını” bir kağıda çizip, kağıdın alt kısmına isim soy isim, yaşı, okulu ve yaşadığı bölgeyi yazıp yanlarında getirmeleri istenecek. Getirilen resimler  giriş bileti yerine geçecek ve çocuklar sinema filmini ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Çizilen resimler Nisan ayında yapılacak Vakıf/İyilik haftası kapsamında sergilenecek ve “iyilik ve vakıf çalışmalarında” materyal olarak kullanılacak.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan, 7’den 70’e herkesin severek ve beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa çizgi filminin sinema uyarlaması “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası”, 26 Ekimde vizyona girmiş ve 1,5 ay gibi kısa bir sürede izleyici rekoru kırarak yerli ve yabancı birçok yapımı geride bırakmıştı.

KKTC’DE 8 BİN 788 ÇOCUK ÜCRETSİZ SİNEMA İLE BULUŞACAK

6 bölgede 16 seansta toplam 8 bin 788 çocuk aşağıda belirtilen tarih ve yerlerde ücretsiz sinema keyfini yaşayabilecek.

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7 Ocak 2019 Pazartesi-Güzelyurt-13.00-15.00-18.00

8 Ocak 2019 Salı-İskele-15.00-18.00

9 Ocak 2019 Çarşamba-Beyarmudu-15.00-18.00

11 Ocak 2019 Cuma-Girne-11.00-13.00-16.00

12 Ocak 2019 Cumartesi-Gazimağusa-11.00-13.00-16.00

13 Ocak 2019 Pazar-Lefkoşa-11.00-13.00-15.00

Detaylı bilgi için https://www.facebook.com/evkaf/ ve https://www.facebook.com/kktkizilayigm/ sayfası ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfaçizgi Film
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