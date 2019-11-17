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 KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü  kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Lapta Esintileri Korosu’nun ortaklaşa verecekleri konserlerin ilki, yarın başlıyor

17 Kasım 2019 Pazar 16:26
 KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü  kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek

 KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü  kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek.

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Lapta Esintileri Korosu’nun ortaklaşa verecekleri konserlerin ilki, yarın akşam saat 20.00’de GAÜ Specturum’da yer alacak.

Konser  19 ve 20 Kasım tarihlerinde YDÜ AKM’de  ve 30 Kasım Çarşamba akşamı ise Mesarya Sosyal Tesisleri’nde  seyircileriyle buluşacak.
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek konserlerde, aynı anda üç koro, toplam 130 korist ve 10 saz sanatçısıyla sahne alacak. 

Şef Ersin Tünay yönetiminde, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Hafif Müziğinden seçme şarklılar seslendirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayesindeki tüm konserlere giriş  ücretsiz olacak. 

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KonserVerilecekGündemKıbrıs
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