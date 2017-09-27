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Korolar çalışmalarına başladı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu ile Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:48
Korolar çalışmalarına başladı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu ile Türk Halk Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Müziği Korosu’nun şefi Adil Sönmez, bazı koro üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek hem yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi hem de yurt dışında vermeyi planladıkları konserle ilgili görüştü.

Ülkenin Türk Müziği Korosu olduğu belirtilen Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu yeni üye kayıtlarına Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU DA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz Mart ayında kurulan ve kısa sürede 60 kişilik kadroya ulaşan Türk Halk Müziği Korosu, Doğan Balyemez yönetiminde yeni dönem çalışmalarına başladı. 2017-2018 dönem çalışmaları için yeni üye kayıtlarına başlayan koroya katılmak isteyenler çalışmaların yapıldığı Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’na çarşamba günleri saat 19.00’da giderek kayıt yaptırabilecek.
Korolara kayıt yaptırmak isteyenlerin mesai saatlerinde Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkileri Şubesi’nin 6300500 numaralı telefonunu arayarak ayrıntılı bilgi alabileceği de belirtildi.

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