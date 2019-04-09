"Korolar Söylüyor"konseri 18 Nisan'da

Gazimağusa Belediyesi’nin himayesindePolifonikDerneği ve Lefkoşa Belediye Orkestrası işbirliğinde düzenlenen “Korolar” adlı konser, 18Perşembe akşamı saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası Şefi Oskay Hoca ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Otello Çoksesli Korosu koro şefleri Rana Uluçay ve Erkan Dağlı’nın yönetiminde Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, SONARE Çoksesli Korolar Derneği Korosu KPKD Otello Çoksesli Korosu'nun sahneye çıkacağı konserde, koro eserleri orkestra eşliğinde seslendirilecek.