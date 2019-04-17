KSYB ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nden gençlere yönelik şiir yarışması

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin 2006 yılından beri sürdürdüğü, 40 yaşına kadar olan genç Kıbrıslı edebiyatçılara yönelik Şiir/Öykü yarışmaları, bu yıl şiir dalında verilecek.

KSYB’den verilen bilgiye göre, konusu serbest olacak şiir yarışması için 30 Haziran’a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Yunanca veya Türkçe dilinde yazılmış şiir dosyaları 30 sayfadan (A 4) çok, 20 sayfadan az olmayacak.

Katılımcılar, yalnızca bir şiir dosyası gönderebilecek.

Eserler, üç nüsha halinde, üzerinde “İki Toplumlu Şiir Yarışması” yazan kapalı bir zarf içerisinde, takma ad (Rumuz) ve dört haneli bir kod numarası ile sunulacak.

Yazarın gerçek adı, yaşı, telefon numarası ve adresini gösteren bir belge, üzerinde aynı takma ad ve kod numarasının yazıldığı kapalı bir zarfta, eserler ile birlikte gönderilecek. .

Şiirler, yarışmanın organizatörleri tarafından görevlendirilecek üç üyeli komiteler tarafından değerlendirilecek ve kazananların -bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk- eserleri, diğer dile çevrilecek ve iki dilli ortak bir yayında yayımlanacak.

Türkçe yazılan şiir dosyaları şu adrese gönderilecek; “Dr. Remzi Gönenç Sok. No: 5 Ortaköy / Lefkoşa (Etik Hastanesi).”

Bilgi için, 0533 883 20 10’den Tamer Öncül aranabilecek.