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“Kulaktan Kulağa” bu akşam ilk gösterimini gerçekleştiriyor

Tiyatro Maki’nin Naci Talat Vakfı işbirliğinde gösterime hazırladığı “Kulaktan Kulağa” isimli oyunu seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

05 Haziran 2018 Salı 08:56
“Kulaktan Kulağa” bu akşam ilk gösterimini gerçekleştiriyor

Tiyatro Sanatçıları Erdoğan Kavaz ve Kurtuluş Altaylı’nın  sırasıyla yönetmen ve yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Kulaktan Kulağa” 5, 7, 8 ve 12 Haziran 2018 tarihlerinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda, Saat: 21:00’de sahnelenecek.

Lady Augusta Gregory’nin kaleme aldığı “Kulakyan Kulağa”, 1900’lü yılların başında İrlanda’da yanlış bir haberin insanlar arasında nasıl yayıldığını komik ve eleştirel bir dille ele alıyor.

Tiyatro Maki, “Kulaktan Kulağa” isimli oyunu, çok geniş oyuncu yelpazesi ve alternatif tiyatro anlayışıyla seyircisine sunmayı hedefliyor. Komedi türündeki oyun tek perde olarak sahnelenecektir.

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