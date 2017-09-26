Kültür sanat günleri tutuşuyor

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, “Kültür Sanat Günlerini Tutuşturduk” sloganıyla 29-30 Eylül tarihlerinde yapılıyor.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın öz kültürüne ve Kıbrıslı sanatçılara yer verileceği, Kıbrıs’ı vatan bilenlerin bu kültürü yaşamasının sağlanacağı ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılacağı belirtildi.

2 gün sürecek festivalde bu yıl ilk kez Anamur Türk Halk Müziği Korosu da Çatalköy’de sahne alacak.

Festival çerçevesinde modacı Abdullah Öztoprak’ın “Zade” isimli gösterisi de yapılacak.

Açıklamada, festivalle ilgili basın toplantısı düzenlendiği de belirtildi.