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Kültür ve Sanat Günleri

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) bu yıl 20’ncisini düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri, halk dansları ve müzikle dolu iki gece yaşattı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:18
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Kültür ve Sanat Günleri

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) bu yıl 20’ncisini düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri, halk dansları ve müzikle dolu iki gece yaşattı.

Dernekten verilen bilgiye göre, FOLK-DER’in etkinliğinde farklı yaş gruplarından oluşan beş ekibin dansları, yine dansçıların oluşturduğu müzik grubunun dinletisi ve Genç FOLK-DER’in hazırladığı mani atışmaları sunuldu.

Folk-Der 20’nci Kültür Sanat Günleri’nde koronavirüs önlemleri uygulandı, etkinliğe katılan herkesin ateşi ölçüldü, dezenfektan ve maske kullanıldı.

Dernek üyeleri ve ailelerinin, koronavirüsün kötü etkisini azaltmak için birlik olmanın gücünü göstererek hazırladığı geleneksel kültür sanat günlerinde iki gece boyunca FOLK-DER Yönetim Kurulu ve FOLK-DER veli komitesinden oluşan ekibin hazırladığı Kıbrıs’a özgü yemek stantları da kuruldu.

20. FOLK-DER Kültür ve Sanat Günleri’nde, Lefkoşa Folklor Derneği dansçılarından Baran Mutluyakalı ve Saffet Soykal müzik dinletisi sundu.

Ertem Nalbantoğlu, Engül Atamert, Nejla Egemen, Mustafa Elmas ve Şenol Dereli’den oluşan FOLK-DER Müzik Grubu eşliğinde icra edilen Kıbrıs halk dansları müzikleriyle derneğin farklı gruplarındaki dansçıların ortak gösterisi de izleyenleri coşturdu.

KATİPOĞLU: “KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA UĞRAŞINA DEVAM”

FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu yaptığı konuşmada, Kültür ve Sanat Günleri’nin bu yıl da gönüllülük ve büyük emeklerle hazırlandığını belirterek, COVİD-19’un ülkede yarattığı olumsuz etkiye rağmen özveriyle çalışan tüm FOLK-DER ailesine teşekkür etti.

Katipoğlu, FOLK-DER’in ana misyonu olan Kıbrıs kültürünün yaşatılması için uğraş vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Folklor DerneğiFOLKDER
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