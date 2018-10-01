Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı bugün...

“Başbakanlık Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı, Başbakan Tufan Erhürman tarafından bugün saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre etkinliğe halkın davetli olduğu, fotoğrafların 5 Ekim’e kadar izlenime açık olacağı belirtildi.