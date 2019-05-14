Kültürel Mirasa Yolculuk Projesi 500 civarında gence ulaştı

Ülkenin her bölgesinden gençlerin katılımıyla 6 dönem şeklinde gerçekleştirilen Kültürel Mirasa Yolculuk Projesi 500 civarında gence ulaşılarak son buldu.

Gençlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında kamplara katılmamış ve Gençlik Dairesi etkinliklerinden hiç yaralanmayan gençlere öncelik tanınarak, tüm bölgelerdeki okullardan 8. sınıf öğrencileri seçilerek ülkenin tarihi ve kültürel bölgeleri gezi gözlem yoluyla tanıtıldı.

Bölgesine göre Gençlik Dairesi’ne bağlı Lapta ve Kantara Gençlik Kampları’nda konaklayan gençler burada da liderlerin eşliğinde aktiviteler gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Kültürel Mirasa Yolculuk Projesi’nin uzun soluklu bir proje olduğunun altını çizerek, hedefledikleri rakamlara ulaşarak etkin ve faydalı bir şekilde projeyi sonlandırdıklarını vurguladı.

Çolakoğlu, birçok gencin ülkenin değerlerini öğrendiğini kaydederek, gençlerin bilgilendirildiğini söyledi.

Çolakoğlu, projede emekleri olan daire personeline, Eğitim Şefi Barış Cambulat’a, gönüllü liderlere ve projenin finansmanını sağlayan TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi yetkililerine teşekkür etti.