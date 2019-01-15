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"Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Objektifinden" Fotoğraf Sergisi Gazimağusa’da Açıldı

15 Ocak 2019 Salı 17:03
"Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Objektifinden" Fotoğraf Sergisi Gazimağusa’da Açıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 7. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile Denktaş Vakfı iş birliğinde Kurucu Cumhurbaşkanı’nın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda açıldı.

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Açılışa, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş ve davetliler katıldı. 
GMB’den verilen bilgiye göre, sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.


Serginin açılışında konuşan GMB Başkanı İsmail Arter ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anarak, kendisinin siyaset adamı olmasının yanında çok yönlü bir insan olduğuna dikkat çektiler.

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Kurucu Cumhurbaşkanı’nın ObjektifindenFotoğraf SergisiGazimağusaHaberGündemKıbrıs
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