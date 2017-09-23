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Kusakabe’nin Sergisi 25 Eylül’de Exhibition Hall’de

Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall kapılarını ilk kez, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açıyor.

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:30
Kusakabe’nin Sergisi 25 Eylül’de Exhibition Hall’de

Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall kapılarını ilk kez, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi ile açıyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Japon seramik sanatçısı Masakazu Kusakabe’in sergisi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün destekleriyle; Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımıyla, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 19:00’da; Yediler Bölgesi, Baf Sokak Lefkoşa Suriçi’nde bulunan SOL Atelier / Exhibition Hall’de gerçekleşecek.

SOL Atelier / Exhibition Hall bünyesinde gerçekleşecek olan serginin, geleneksel Japon Çay seramonisi ile başlayacağı; sergiye, tüm halkın ve sanat severlerin davetli olduğu belirtildi.

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