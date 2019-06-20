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"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" kitabı tanıtıldı

"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" kitabı, dün akşam Lefkoşa ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:55
"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" kitabı tanıtıldı

Tamer Öncül ve Maria Siakalli tarafından hazırlanan üç dilli (Türkçe /Yunanca /İngilizce) "Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" kitabı, dün akşam Lefkoşa ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Baranga Yayınları’ndan yapılan açıklamaya göre birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şair ve okurun buluştuğu tanıtım etkinliğinde, kitapta yer alan şiirler okundu.

Baranga Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Fikret Demirağ ve Niki Marangu anısına ithaf edildi.

"Farklı kuşaklardan (Günümüz Türkçe ve Rumca yazan) şairlerin, çağdaş şiir coğrafyasındaki varlıklarına; kültürel ve poetik benzerlik ve ayrışmalarına tanıklık edebilecek bir eser yaratmak" amacı güdülerek hazırlanan seçki tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

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KuşaktanKuşağaşiirTanıtıldıHaberKıbrıs
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