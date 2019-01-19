“Kuvayi Milliye Destanı” Girne’de Sahnelendi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet tarafından yazılan Yaşar Gündem’in yönetip oynadığı “Kuvayi Milliye Destanı” isimli tiyatro oyununu, Kıbrıs Türk Barış Kuvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve tiyatroseverler izledi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü oyunun bitiminde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının geçtiği zor dönemin, Nazım Hikmet tarafından çok iyi ele alınıp yazıldığını belirterek, oyunu yönetip oynayan sanatçı Yaşar Gündem’in “muhteşem” bir performans sergilediğini söyledi. Nidai Güngördü, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, zor günlerin ancak bu şekilde aşılabileceğini ifade etti. Güngördü konuşmasının sonunda oyunuye koyan Samsun Sanat Tiyatrosu’na teşekkürlerini sundu.