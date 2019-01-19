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“Kuvayi Milliye Destanı” Girne’de Sahnelendi

Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Kuvayi Milliye Destanı” isimli tiyatro oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:18
“Kuvayi Milliye Destanı” Girne’de Sahnelendi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet tarafından yazılan Yaşar Gündem’in yönetip oynadığı “Kuvayi Milliye Destanı” isimli tiyatro oyununu, Kıbrıs Türk Barış Kuvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve tiyatroseverler izledi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü oyunun bitiminde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının geçtiği zor dönemin, Nazım Hikmet tarafından çok iyi ele alınıp yazıldığını belirterek, oyunu yönetip oynayan sanatçı Yaşar Gündem’in “muhteşem” bir performans sergilediğini söyledi. Nidai Güngördü, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, zor günlerin ancak bu şekilde aşılabileceğini ifade etti. Güngördü konuşmasının sonunda oyunu sahneye koyan Samsun Sanat Tiyatrosu’na teşekkürlerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuvayi Milliye DestanıGirneSahneTiyatroHaber
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