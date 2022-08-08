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Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri’nde bu kez Osman Alkaş var

Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleme aldığı “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin dördüncü kitabında ünlü Kıbrıslı Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Osman Alkaş’ın ilham veren hikayesi, okuyucularıyla buluştu

08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55
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Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri’nde bu kez Osman Alkaş var
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Kıbrıs Türk Toplumunun kültürüne ve yaşamına büyük katkılar sunan kahramanların ilham verici hikayelerini okuyucuyla buluşturan “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin dördüncü kitabı, ünlü oyuncu Osman Alkaş’ın hikayesini okuyucularıyla buluşturuyor.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından olan Alkaş, Kıbrıs Türk halkı arasında popüler olan Torba programının yapımını da üstlendi. “Züğürt Ağa”, “Gölgeler ve Suretler”, “Ölümlü Dünya”, “Sarmaşık”, “Hükümet Kadın”, “Cinayet Süsü”, “Hababam Sınıfı Yeniden” gibi Türk sinemasının önemli yapımlarının yanı sıra “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Alef”, “Seni Kalbime Sakladım”, “İyi Günde Kötü Günde” gibi pek çok televizyon dizisinde de rol alan Osman Alkaş’ın kariyer yolculuğu ve yaşam hikayesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleminden “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin dördüncü kitabıyla geleceğe taşınıyor.


Dördüncü kitabı piyasaya çıkan serinin ilk üç kitabında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurriyet’inde farklı alanlarda önemli toplumsal izler bırakan duayen müzik öğretmeni Yıldan Birand, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Ramadan Cemil İşletmeleri’nin sahibi, iş kadını Işın Ramadan Cemil’in hayat hikayesi konu ediliyor.


Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri serisinin dördüncü kitabı ile okuyucuyla buluşmaya devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, yeni kitabında sadece başarılı oyuncu kariyeri ve kimliği ile değil kurucularından olduğu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Kıbrıs Türk halkına tiyatro aşkını aşılayan isimlerin başında gelen Osman Alkaş’ın hikayesini okuyuculara aktarmaktan büyük bir keyif aldığını ifade ederken, mütevazi kişiliği, yeteneği ve samimiyetiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş bir değerimizin yaşam yolculuğunda, onu bugünlere taşıyan deneyim ve yaşam öğretilerini kaleme almak benim için büyük bir onur” dedi. “Bu topraklardan çıkan en önemli sinema ve tiyatro oyuncularından biri olan Osman Alkaş’ın kariyer yolculuğu ve yaşamıyla deneyimleriyle pek çok kişiye örnek olacağına şüphem yok” diyen Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri kitap serisinin yeni kahramanlar ve hikayeler ile topluma ilham vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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