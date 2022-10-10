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La Nouba’dan Muhteşem Final

   Bu yaza damgasını vuran eğlence merkezi La Nouba, yaza veda etti. Sezon boyunca bir birinden ünlü sanatçıları hayranları ile buluşturan La Nouba, farklı konsepti ve eşsiz ambiansı ile misafirlerden tam not aldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:06
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La Nouba’dan Muhteşem Final



   Yurt dışından gelen özel dans ekibinin yaz boyunca kareografiler oluşturarak yaptığı gösterilerin yanında, bir birinden farklı konsept partiler de büyük ilgi gördü.

   Resident DJ’ler Doğuş Kılıç ve Karlax, tüm sezon boyunca çaldıkları parçalarla gecelere renk katarken, ikinci sezon da en güzel şekilde noktalandı.

Ülkemizin en büyük 80’ler 90’lar partileri devam etti

   Geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören Oldies But Goodies (80’ler, 90’lar ve 2000’ler) partileri serisi, bu yıl da büyük ilgi gördü.

   Mr. Joker ve DJ Andım’ın kabin başına geçtiği gecelerde gencinden yaşlısına herkes hep birlikte hem dans etti hem de şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Çolakoğlu: Harika Bir Sezonu Daha Geride Bıraktık

   La Nouba İşletme Müdürü Hasan Çolakoğlu, harika bir sezonu daha geride bıraktıklarını ifade ederek, “tüm sezon boyunca bizlerle birlikte eğlenen herkese teşekkür ederiz. Gelecek sezon daha güzel etkinlikler ve projelerle siz değerli misafirlerle birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
La NoubaEğlence
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