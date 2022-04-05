

“Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” 5 Nisan 2022 Salı Fotoğraf Severlerle Buluşuyor



Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Girne Belediyesi Sanat Galerisinde 5 Nisan Salı günü saat 17.00’da gerçekleşecek açılışta, 11 yaşındaki Lavin Kırok’un ilk sergisi “Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” sokak resimleri ve Girne- Lefkoşa Manzara resimlerinden oluşmakta.



Lavin Kırok’un sergisinde satılacak fotoğrafların tüm geliri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağışlanacaktır.



Fotoğraf Sergisi, 9 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.