Künye
Kıbrıs 24
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...

“Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” 5 Nisan 2022 Salı Fotoğraf Severlerle Buluşuyor

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, Lavin Kırok’un Fotoğraf Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor.

05 Nisan 2022 Salı 16:19
19 Okunma
“Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” 5 Nisan 2022 Salı Fotoğraf Severlerle Buluşuyor
banner108


“Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” 5 Nisan 2022 Salı Fotoğraf Severlerle Buluşuyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Girne Belediyesi Sanat Galerisinde 5 Nisan Salı günü saat 17.00’da gerçekleşecek açılışta, 11 yaşındaki Lavin Kırok’un ilk sergisi “Lavin’in Gözünden Fotoğraf Sergisi” sokak resimleri ve Girne- Lefkoşa Manzara resimlerinden oluşmakta.

Lavin Kırok’un sergisinde satılacak fotoğrafların tüm geliri, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ne bağışlanacaktır.

Fotoğraf Sergisi, 9 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"1. Uluslararası Dipkarpaz Sanat Buluşması"
"1. Uluslararası Dipkarpaz Sanat Buluşması"
İBT’nin düzenlediği tiyatro günleri başladı
İBT’nin düzenlediği tiyatro günleri başladı
‘Sevgili Doktor’ 2 Perde Komedi Tiyatro Oyunu izleyici ile buluşuyor
‘Sevgili Doktor’ 2 Perde Komedi Tiyatro Oyunu izleyici ile buluşuyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim