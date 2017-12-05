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LBO, halk müziğiyle mest etti

Lefkoşa Belediye Orkestras Halk Müziği Korosu, dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de konser verdi.

05 Aralık 2017 Salı 15:47
LBO, halk müziğiyle mest etti
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de konser verdi.

LBO’dan yapılan açıklamaya göre, şefliğini Hasibe Aksaç'ın yaptığı "Ustaların İzinde" konserinde Neşet Ertaş, Aşık Veysel Şatıroğlu,Turgay Salim Hoşsöz, Orhan Gencebay, Aşık Mahzuni Şerif, Bekir Kara, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Kamran Aziz, Muharrem Ertaş, Ekrem Yeşilada, Hisarlı Ahmet ve Zülfü Livaneli gibi bestecilerin eserleri seslendirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halka açık ve ücretsiz verilen konser sonrası yaptığı konuşmada, LBO Halk Müziği Korosu Şefi Hasibe Aksaç ile koro üyelerine konser performansları için teşekkür etti. Ekip ruhuyla yapılan işlerin tadının ve zevkinin bir başka olduğunu ifade eden Harmancı, “Her güzel sonucun arkasında ekip işi vardır” dedi.   

Halk Müziği Korosu üyelerinin gecede müziğin evrensel dilinden çok güzel ezgiler sunduğunu kaydeden Harmancı, seslendirilen türkülerle, bütün farklılıklar ve bütün renklerin bir bütünlük içinde kabul edilmesi gerektiği ve hayatın bütün renkleriyle güzel olduğu mesajı verildiğini söyledi.
 

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