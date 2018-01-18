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LBO Oda Orkestrası Korosu’ndan yılın ilk konseri

LBO Oda Orkestrası Korosu 2018 yılının ilk konserini 17 Ocak Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde verdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:45
LBO Oda Orkestrası Korosu’ndan yılın ilk konseri
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Oda Orkestrası Korosu 2018 yılının ilk konserini 17 Ocak Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde verdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği konserde şef Oskay Hoca yönetimindeki LBO Oda Orkestrası Korosu, A.Corelli’nin Concerto Grosso, A.Vivaldi’nin Fagot Konçertosu, La Minor ,E.Greig’in Ases Tod, J.Haydn’ın Viyolonsel Konçertosu, Re Majör ve  W.A.Mozart’ın Senfoni No.25, Allegro con brio eserlerini icra etti. Fagot Sanatçısı Sabriye Gülmez Özkan ve Viyolonsel Sanatçısı Asu Perihan Karadut’un da konuk solist olarak yer aldığı, halka açık olup ücretsiz olan konser sanatseverler tarafından beğeni topladı.

İkinci konser 18 Ocak Perşembe gecesi Beyarmudu’nda

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Oda Orkestrası Korosu’nun “Chamber Orkestra Concert” adlı konseri 18 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’de ise Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde (Beyarmudu) sanatseverlerle buluşacak.Bu konser de halka açık olup giriş ücretsiz olacak.

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