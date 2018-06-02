Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) “Yaza Merhaba Konserleri” Lefkoşa ve Balabayıs’ta verildi.
Verilen bilgiye göre, 29 Mayıs Salı akşamı Büyük Han’da 30 Mayıs Çarşamba akşamı Balabayıs Manastırı’nda verilen konserler Oskay Hoca’nın şefliğinde Hüseyin Altan’ın solistliğinde gerçekleştirildi. Konserlerde tango ve film müzikleri seslendirildi.
LBO “Yaza Merhaba Konserleri” dedi
Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın “Yaza Merhaba Konserleri” Lefkoşa ve Beylerbeyi’nde verildi
02 Haziran 2018 Cumartesi 17:13
Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) “Yaza Merhaba Konserleri” Lefkoşa ve Balabayıs’ta verildi.