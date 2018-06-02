LBO “Yaza Merhaba Konserleri” dedi

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) “Yaza Merhaba Konserleri” Lefkoşa ve Balabayıs’ta verildi.

Verilen bilgiye göre, 29 Mayıs Salı akşamı Büyük Han’da 30 Mayıs Çarşamba akşamı Balabayıs Manastırı’nda verilen konserler Oskay Hoca’nın şefliğinde Hüseyin Altan’ın solistliğinde gerçekleştirildi. Konserlerde tango ve film müzikleri seslendirildi.