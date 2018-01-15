LBO’dan oda orkestrası konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Oda Orkestrası Korosu 17 Ocak Çarşamba akşamı ile 18 Ocak Perşembe akşamı “Chamber Orkestra Concert” adı altında iki konser verecek.

17 Ocak Çarşamba akşamki konser Atatürk Kültür Merkezi’nde (Lefkoşa), 18 Ocak Perşembe akşamı gerçekleştirilecek konser ise Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde (Beyarmudu) düzenlenecek. Her iki konserin başlama saati 20.00.

Oskay Hoca şefliğinde gerçekleşecek olan konserlerde Fagot Sanatçısı Sabriye Gülmez Özkan ve Viyolonsel Sanatçısı Asu Perihan Karadut konuk solist olarak yer alacak.

Konser Programı ise şöyle: “A.CORELLI - Concerto Grosso” – “A.VIVALDI - Fagot Konçertosu, La Minor” - “E.GRIEG - Ases Tod” - “J.HAYDN - Viyolonsel Konçertosu, Re Majör” - “W.A.MOZART - Senfoni No.25, Allegro con brio”.