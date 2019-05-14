Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinden anlamlı katkı

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenliyor.

Vakıf açıklamasına göre konser , 17 Mayıs Cuma günü saat 20:30’da Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek.



Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının eserlerinin sergileneceği etkinlik için biletler 10 TL karşılığında etkinlik günü kapıdan temin edilebilecek.Vakıf Koordinatörü Övgü İnce konuyla ilgili açıklamasında, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun örnek davranışının Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için çok önemli olduğunu kaydetti ve eğitmenleriyle ailesini böyle güzel bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti.İnce ayrıca tüm sanatseverleri, etkinliğe katılarak, bu tür anlamlı projeleri desteklemeye davet etti.