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Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu dönem kayıtları başladı

Halk Müziği Korosu kayıtları 1 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

24 Eylül 2019 Salı 14:13
Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu dönem kayıtları başladı

 Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 2019-2020 dönemi kayıtları başladı.

LBO’dan yapılan açıklamaya göre, Şef Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yaptığı Halk Müziği Korosu kayıtları 1 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek.

LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleştiriliyor. Her hafta Salı günü saat 19:00’da başlayan koro çalışmalarında yer almak isteyenler koro hakkında bilgi ve kayıt için 0533 844 0479 numaralı telefondan ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden LBO’ya ulaşabilir.

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Son Güncelleme: 24.09.2019 14:17
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberHalkKoroBelediyeLEFKOŞA
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