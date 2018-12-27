Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
banner40

Lefkoşa Belediye Orkestrası “Tango Gecesi” düzenledi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), “Tango Gecesi” düzenledi. 

27 Aralık 2018 Perşembe 13:19
Lefkoşa Belediye Orkestrası “Tango Gecesi” düzenledi

LTB’den verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis Üyeleri ve yetkilileri ile tango severler izledi.

Oskay Hoca’nın şefliğini üstlendiği konserde, konuk Solist olarak Vasfiye Çakırtaş yer aldı. 

Ali Denker ve Fatoş Mayın ile Gül ve Süleyman Şakar’ın dansları ile renklenen konser, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) yararına düzenlendi. 

banner41
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, konserde konuk solist olarak yer alan Vasfiye Çakırtaş ile şef Oskay Hoca’ya teşekkür etti. 

LBO’nun 2018 yılında birçok farklı etkinlik ile Lefkoşalılara farklı duygular yaşattığını kaydeden Harmancı, 2018 yılında genel olarak acı olayların yaşandığını ancak hayatın yeni başlangıçları da beraberinde taşıdığını ve insanın içindeki umudu asla tüketmemesi gerektiğini söyledi. 

Harmancı, ZAYDER’in yoksullukla mücadele eden önemli bir dernek olduğunu da sözlerine ekledi. 

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ise, yaptığı konuşmada başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Belediye OrkestrasıLboTango GecesiMehmet HarmancıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SİNEVİZYON ilk sinema filmi için oyuncu arıyor
SİNEVİZYON ilk sinema filmi için oyuncu arıyor
Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’ndan konser
Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’ndan konser
Sanatçı Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek
Sanatçı Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim