Şefliğini Hasibe Aksaç 'ın yapacağı "USTALARIN İZİNDE" konserinde "Neşet Ertaş, Aşık Veysel Şatıroğlu,Turgay Salim Hoşsöz, Orhan Gencebay, Aşık Mahzuni Şerif, Bekir Kara , Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Kamran Aziz, Muharrem Ertaş, Ekrem Yeşilada, Hisarlı Ahmet ve Zülfü Livaneli gibi bestecilerin, eserleri yer alacak. Saat 20.00’da başlayacak olan konser ücretsiz olup halka açıktır.
Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Halk Müziği konseri
Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 4 Aralık Pazartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de konser verecek.
04 Aralık 2017 Pazartesi 12:28