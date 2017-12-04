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Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Halk Müziği konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu 4 Aralık Pazartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de konser verecek.

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Halk Müziği konseri
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Şefliğini Hasibe Aksaç 'ın yapacağı "USTALARIN İZİNDE" konserinde "Neşet Ertaş, Aşık Veysel Şatıroğlu,Turgay Salim Hoşsöz, Orhan Gencebay, Aşık Mahzuni Şerif, Bekir Kara , Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Kamran Aziz, Muharrem Ertaş, Ekrem Yeşilada, Hisarlı Ahmet ve Zülfü Livaneli gibi bestecilerin, eserleri yer alacak. Saat 20.00’da başlayacak olan konser ücretsiz olup halka açıktır.

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