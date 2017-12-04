Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Halk Müziği konseri

Şefliğini Hasibe Aksaç 'ın yapacağı "USTALARIN İZİNDE" konserinde "Neşet Ertaş, Aşık Veysel Şatıroğlu,Turgay Salim Hoşsöz, Orhan Gencebay, Aşık Mahzuni Şerif, Bekir Kara , Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Kamran Aziz, Muharrem Ertaş, Ekrem Yeşilada, Hisarlı Ahmet ve Zülfü Livaneli gibi bestecilerin, eserleri yer alacak. Saat 20.00’da başlayacak olan konser ücretsiz olup halka açıktır.