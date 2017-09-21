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Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan muhteşem gece

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 sezonuna “Frank Sinatra Şarkıları Konseri” ile başladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:10
Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan muhteşem gece

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 sezonuna “Frank Sinatra Şarkıları Konseri” ile başladı. Büyük Han’da dün akşam (20.09.2017) gerçekleştirilen konser, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve müzik severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşen konserde, solist olarak yer alan Ahmet Evan, Fikri Karayel, Hüseyin Altan ve Nihan Görgü, Frank Sinatra’nın sevilen şarkılarını seslendirdi. LBO ve solistlerin muhteşem bir müzik ziyafeti sunduğu gecede müzik severler Frank Sinatra şarkıları eşliğinde hem dans etti hem de şarkılara eşlik etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada Lefkoşa’nın büyük bir orkestraya sahip olduğunun altını çizdi ve  LBO’nun gerek dünya müziklerini gerekse  ülkemize ait müzikleri yılardır başarılı bir şekilde  yorumladığını ve icra ettiğini belirtti.

LBO’nun dinleyenlere aşk ve mutluluk kokan bir gece yaşattığını dile getiren Başkan Harmancı hiçbir karşılık beklemeden gecede solist olarak yer alan ve seslendirdikleri  şarkılarla dinleyenlere keyifli anlar yaşatan Ahmet Evan, Fikri Karayel, Hüseyin Altan ve Nihan Görgü’ye teşekkür etti. Başkan Harmancı, sanatçılara 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS Çoçukköyü Gülüyor” Maratonuna katılımları için numaralarını takdim etti. Maratonun bu sene SOS Çocukköyü yararına koşulacağını belirten Başkan Harmancı, her çocuğun gülmesi için bu yıl da Maratona çok büyük katılım olacağından şüphesi olmadığını belirtti.

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