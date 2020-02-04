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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik kurslarının yeni kayıt dönemi başlıyor

Üç farklı yaş grubu olarak ayrılan kursların kayıtlarının sınırlı sayıda olacağı duyuruldu.

04 Şubat 2020 Salı 15:29
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik kurslarının yeni kayıt dönemi başlıyor
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik kurslarının yeni kayıt dönemi yarın mesai saatleri içinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlıyor. Üç farklı yaş grubu olarak ayrılan kursların kayıtlarının sınırlı sayıda olacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki 6-7 yaş arasındaki çocuklarla yönelik yaratıcı drama kursları 17 Şubat Pazartesi saat 16.30’da, İzel Seylani eğitmenliğindeki 11-14 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları 18 Şubat Salı saat 18.00’de ve Nehir Demirel eğitmenliğindeki 15-18 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları ise 19 Şubat Çarşamba saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlayacak.

Deniz Çakır’ın eğitmenliğindeki çocuk tiyatrosu kursları ise yeni kayıt almadan, çalışmalarına hiç ara vermeden aynı grupla devam edecek.

Son Güncelleme: 04.02.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKursTiyatrosuBelediyeLEFKOŞA
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