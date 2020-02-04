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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nde ney ve tanbur dinletisi gerçekleştirildi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu’nda ney ve tanbur dinletisi gerçekleştirildi

04 Şubat 2020 Salı 13:30
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nde ney ve tanbur dinletisi gerçekleştirildi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Konferans Salonu’nda ney ve tanbur dinletisi gerçekleştirildi
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünden konuyla ilgili açıklamada, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü konferans salonunda ney ve tanbur dinletisi gerçekleştirdi. 

Anahtar Kelimeler:
NeyTanburYunusEmreHaberKKTC
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