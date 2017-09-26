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LTB orkestrasından muhteşem konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği konseri büyük beğeni topladı....

26 Eylül 2017 Salı 12:48
LTB orkestrasından muhteşem konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Halk Müziği konseri beğeni ile izlendi.

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu 2017-2018 dönemine “Türk Halk Müziği Konseri” ile başladı.

Hasibe Aksaç yönetiminde gerçekleştirilen konserde seslendirilen birbirinden güzel türküler konuklara keyifli ve güzel anlar yaşattı.  

LTB Göçmenköy Sanat Parkı’nda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonrası LBO Halk Müziği Korosu üyelerine konser performansları ve gönüllü bir şekilde özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti. 

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