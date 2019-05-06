Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

“M. Necati Özkan Bilim – Kültür – Sanat Başarı Ödülleri” 21. kez veriliyor

06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:38
“M. Necati Özkan Bilim – Kültür – Sanat Başarı Ödülleri” 21. kez veriliyor
banner44

 Necati Özkan Vakfı geleneksel “M. Necati Özkan BilimKültür – Sanat Başarı Ödülleri” yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde 21. kez veriliyor.
Vakıf açıklamasına göre bu yıl, 2016 – 2018 döneminde yapılan faaliyetler dikkate alınarak şu kişi ve kurumlara Ocak 2019 itibarıyla ödül verilmesi kararlaştırıldı:.
Devlet Tiyatrosu:  Yanık olan tiyatro sahnesi ve salonunun yokluğuna rağmen 1999 yılından beri Devlet Tiyatroları’nın perdelerinin 30 yıl kapanmamasına gösterdikleri dirayetli uğraştan dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.
Salih M. Çizel:  1965 yılından beri katıldığı bireysel, karma ve uluslararası resim sergilerindeki başarılarından dolayı ödüllendirildi

banner41
Hazan Ergüçlü:  Kıbrıs insanını sinema ve dizilerde Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılı temsiliyetinden dolayı ödüle layık görüldü.
Yıltan Taşçı:  Ülke fotoğraf sanatına koyduğu katkı ve uluslararası başarıları ile Kıbrıs’a getirdiği pozitif etkiden dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.
Tuncer Bağışkan:  Yaptığı arkeolojik araştırmalar ve ülkenin geçmişini bugüne taşımasına yönelik  çalışmaları ve yayımladığı kitaplardan dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.
Ertaç Hazer: Tiyatro, sinema, dizi ve senaryo sanatında ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarından dolayı ödüllendirilmesi uygun görüldü.
Ödül töreninde  M. Necati Özkan’ın kendi sesinden bir dinleti  sunulacak ve  BRT tarafından hazırlanan M. Necati Özkan ile ilgili “Ateşleri Yakan Kıvılcım” belgeselinin  özet gösterimi  yer alacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
M.NecatiBilimKültürÖDÜLHaberGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB, 18 -19 Mayıs'ta satranç turnuvası düzenliyor
LTB, 18 -19 Mayıs'ta satranç turnuvası düzenliyor
LBO 8 Mayıs Çarşamba günü Oda Orkestrası Konseri verecek
LBO 8 Mayıs Çarşamba günü Oda Orkestrası Konseri verecek
Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak
Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim