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Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde yarın akşam Carl Orff’un ünlü eseri Carmına Burana var

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında yarın akşam KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve TC Devlet Çoksesli Korosu; Carl Orff’un Carmina Burana adlı eserini seslendirecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:29
Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde yarın akşam Carl Orff’un ünlü eseri Carmına Burana var

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre konser, Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak ve saat 21.00’de başlayacak. 

12 Eylül’e kadar sürecek olan 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde geriye kalan etkinlikler şöyle:
 
“5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi,  7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "BİR KIBRIS DESTANI" adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı  Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri yer alıyor.”

Bilet fiyatları Teoman 30 TL, Carmına Burana 20 TL, Gül Sunal Stand Up 20 TL, Okan Ersan & Noise Adventure 20 TL, "Bir Kıbrıs Destanı" Gala defilesi ücretsiz izlenebilecek. Biletlerin satışı etkinlik girişlerinde olacak ve tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak.

Bu arada dün akşam Othello Kelesi’nde sahneye çıkan Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan ve Erdal Erzincan Othello Kalesi’nde konser verdi.

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Gazimağusa BelediyesiMağusa Kültür Ve Sanat FestivaliCarl OrffCarmına BuranaGündemKıbrıs
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