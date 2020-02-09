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‘Maksimum Sanat Minumum Risk Kampı’ tamamlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu açıklama yaptı

09 Şubat 2020 Pazar 16:39
‘Maksimum Sanat Minumum Risk Kampı’ tamamlandı
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve destek çalışmaları çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girne Belediyesi ve Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi ile işbirliğinde Hasan Cafer İlkokulu’nda gerçekleştirdiği “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı 2020” tamamlandı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun açıklamasına göre, Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi Direktörü Bahar Çıralı önderliğinde gerçekleştirilen Kampa katılan 30 çocuğa sanat terapi eğitimi yanında çocukların benlik saygısını artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

“Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı 2020”de çocuklar tarafından üretilen eserlerin yer aldığı sergi yarın saat 17.00’de Milli Eğitim ve Kültür Balkanı Nazım Çavuşoğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün katılımı ile izlenime açılacak. Sergi 15 Şubat’a kadar açık kalacak.

Sergi açılışı öncesi Kampa katılan çocuklara saat 16.00’da Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından Arp Terapi etkinliği gerçekleştirilecek.

Hasan Cafer İlkokulu’nda yapılacak Arp Terapi çalışmasını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da izleyecek.

Anahtar Kelimeler:
MaksimumSanatKamo
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