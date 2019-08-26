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Mehmetcik Belediyesi “çocuklar sokakta etkinlikleri” düzenledi

Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nin Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla bu yıl ilkini düzenlediği “çocuklar sokakta etkinlikleri” tamamlandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:09
Mehmetcik Belediyesi “çocuklar sokakta etkinlikleri” düzenledi

Mehmetçik Belediyesi Basın, Halkla İlişkiler ve Kültür İşleri Birimi’nden verilen bilgiye göre, çocuklar, çeşitli etkinliklerle sokaklarda daha çok zaman geçirme, yaşadıkları çevreyi ve ülkeyi daha yakından tanıma imkanı buldular. 
İNCİRLİ MAĞARA, SALAMİS HARABELERİ, MİNİAKIBRIS VE TAŞKENT DOĞA PARKI ZİYARET EDİLDİ
Sokak etkinlikleri çerçevesinde Cittaslow Geçitkale’de İncirli Mağara, Cittaslow Yeniboğaziçi’nde Salamis Harabeleri, Cittaslow Tatlısu’da MiniaKıbrıs ve Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret ederek doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan çocuklar, teraryum ve kuş yuvası yapımı ile el becerilerini geliştirdiler. Çocuklar yoga ve duvar boyama etkinliği yaptı, Mehmetçik bölgesine ait simgeleri duvarlara resmetti. 
Mehmetçik Belediyesi’nin Cittaslow kent sorumluluğuyla bölgenin kalkınması ve çocukların daha iyi gelişiminin sağlanması amacıyla etkinliklerini sürdüreceği kaydedildi.

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MehmetçikEtkinlikçocuklarSokakta
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